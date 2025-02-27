IT-преступления приобрели характер нарастающей угрозы – Псковское УМВД

12:20, 27 февраля 2025, ПАИ

Преступления, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, приобрели характер нарастающей угрозы. Это следует из отчёта о деятельности регионального УМВД России за 2024 год, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

В общей структуре преступности в 2024 году IT-преступления составляют 45,9 % (в 2023 году – 33,3 %). В абсолютном значении число таких противоправных посягательств за год увеличилось на 42 %.

Основная масса (51,7 %) зарегистрированных за 2024 год преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий приходилась на кражи (578) и мошенничества (1 603).

Доля противоправных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в общем числе IT-преступлений составляет 19,1 % (807 преступлений). На 2,4 % уменьшилось количество зарегистрированных дистанционных краж (578), в среднем по стране (-11,1 %) и по СЗФО (-7,7 %) также фиксируется их снижение.