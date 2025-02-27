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Политика

Ещё десять районов Псковской области преобразованы в округа

Законы о преобразовании десяти районов Псковской области в муниципальные округа приняли депутаты областного Собрания на 42-й сессии регионального парламента сегодня, 27 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания. Решение депутатского корпуса законодательно закрепило инициативы, возникшие на поселенческом уровне и поддержанные представительными органами муниципальных образований. С вступлением в силу нормативных правовых актов в Псковской области появятся Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский округа.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Границы преобразованных муниципальных образований полностью совпадают с территориями одноимённых районов с сохранением прежних административных центров и всех поселений. В принятых законах прописаны наименования органов местного самоуправления, численность, срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва, порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы округа.

Для перехода на одноуровневую систему организации самоуправления на местах установлен временной период до 1 января 2026 года. До формирования управленческой структуры новых округов полномочия по решению вопросов местного значения будут исполнять существующие органы местного самоуправления.

Напомним, что все 24 муниципальных образования Псковской области, ранее имевшие статус районов, приняли решение о переходе на одноуровневую систему управления.

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