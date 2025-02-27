Цепные мосты в Острове и ещё 32 памятника вошли в объединённую зону охраны

14:22, 27 февраля 2025, ПАИ

Границы объединённой зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения в Острове утвердило областное Собрание депутатов на февральской сессии. Документ разработан в целях обеспечения сохранности памятников – в объединённую зону охраны включено 33 объекта. Федеральный статус имеют четыре из них – церковь Николы Чудотворца XVI века, Троицкая церковь, ансамбль торговых рядов и цепные мосты через реку Великую. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Помимо детального описания границ объединённой зоны охраны с разделением на охранную зону, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности с многочисленными подзонами и зону охраняемого природного ландшафта, документ устанавливает требования к градостроительным регламентам и видам хозяйственной деятельности на территориях с особыми условиями использования.

На основе экспертных заключений, согласованных в Министерстве культуры России и одобренных местной администрацией, в охранной зоне запрещено любое капитальное строительство, применение строительных технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного наследия, прокладка инженерных сетей, отделка фасадов сайдингом и использование чёрных, коричневых и неоновых оттенков.

Перечень разрешённых видов деятельности позволяет проводить работы по сохранению памятников и историко-градостроительной среды, осуществлять реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства без увеличения плановых и высотных параметров, использовать архитектурную подсветку зданий, обустраивать набережные и смотровые площадки.

В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности регламентируются высотные параметры зданий и сооружений, допустимые строительные и отделочные материалы, участки для размещения нестационарных торговых объектов и другие положения.

В единой зоне охраняемого природного ландшафта под полным запретом находится прокладка инженерных сетей надводным способом, строительство дамб и надводных гидротехнических сооружений. Разрешается размещение временных сооружений и элементов событийного характера на время проведения праздничных мероприятий.