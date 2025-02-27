Подростковая преступность в Псковской области снизилась почти на треть

15:21, 27 февраля 2025, ПАИ

На 30,3 % снизилось количество преступлений с участием несовершеннолетних в Псковской области. За 2024 год зарегистрировали 108 подобных преступлений (в 2023 году – 155). Это следует из отчёта о деятельности регионального УМВД России за прошлый год, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

За год количество установленных несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 6,5 % (с 93 до 87), а удельный вес преступников, не достигших 18 лет, увеличился с 2,7 до 3 %.

Количество преступных посягательств в отношении лиц, не достигших 18 лет, сократилось на 1,1 % (с 437 до 432), их доля в общем числе зарегистрированных криминальных деяний составила 4,7 %. При этом количество преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних (без учёта преступлений, предусмотренных статьёй 157 УК РФ), возросло на 3,4 % (с 179 до 185). Число преступных посягательств против половой неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних уменьшилось на 42 % (с 81 до 47).

В то же время число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел, за год увеличилось в Псковской области на 2,4 % (с 378 до 387). Вместе с тем на 15,6 % уменьшилось число подростков, состоящих на профилактическом учёте и совершивших преступления (с 32 до 27), а также на 43,3 % (с 30 до 17) число подростков, допустивших повторное совершение преступлений.