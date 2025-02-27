Пять центральных тепловых пунктов и очистные сооружения строятся в военном городке Остров-3
Пять центральных тепловых пунктов и очистные сооружения строятся в военном городке Остров-3, сообщили ПАИ в Фонде развития территорий.
Работы ведутся с участием средств Фонда развития территорий. Вместе со строительством в Острове-3 пяти центральных тепловых пунктов также идёт укладка трубопроводов системы горячего водоснабжения общей протяженностью 10,6 км. Это важный элемент системы теплоснабжения, который участвует в передаче тепла и горячего водоснабжения от котельной к потребителям. Большая часть работ на объектах уже выполнена. Строительная готовность тепловых пунктов – 80 %.
Также строятся очистные сооружения канализации, ввод в эксплуатацию которых повлияет на улучшение экологической обстановки. Работы на этом объекте должны завершиться до конца года.
Кроме того, в конце 2024 года в городке введены в эксплуатацию ещё три значимых объекта коммунальной инфраструктуры.
«В рамках работы по модернизации системы водоснабжения построили станцию второго подъема воды. Помимо этого, проложили 23,6 км тепловых сетей. В результате качество коммунальных услуг улучшилось для 3,6 тыс. человек. На реализацию всех мероприятий программы предусмотрен серьезный объем финансирования – 1,8 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей – средства федеральной поддержки», – уточнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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Пять центральных тепловых пунктов и очистные сооружения строятся в военном городке Остров-3