Память десантников 6-й роты почтили на Аллее Победы в Пскове
Торжественный ритуал и возложение цветов к бюстам десантников 6-й роты прошли на Аллее Победы в Пскове сегодня, 27 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, представители общественности, кадеты почтили память кавалеров ордена Мужества гвардии младших сержантов Владимира Швецова и Романа Афанасьева, а также гвардии рядового Михаила Травина минутой молчания, а также возложили к их бюстам цветы.
Напомним, 29 февраля – 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.
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