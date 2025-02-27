Память десантников 6-й роты почтили на Аллее Победы в Пскове

16:43, 27 февраля 2025, ПАИ

Торжественный ритуал и возложение цветов к бюстам десантников 6-й роты прошли на Аллее Победы в Пскове сегодня, 27 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ























Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, представители общественности, кадеты почтили память кавалеров ордена Мужества гвардии младших сержантов Владимира Швецова и Романа Афанасьева, а также гвардии рядового Михаила Травина минутой молчания, а также возложили к их бюстам цветы.

Напомним, 29 февраля – 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.