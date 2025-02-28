Подведём итоги акции «Губернаторский дневник» за второй триместр в марте

10:01, 28 февраля 2025, ПАИ

Уже совсем скоро начнём принимать заполненные бланки с пятёрками, полученными во втором триместре учебного года. Скачать бланк для оценок в 12-й акции «Губернаторский дневник» за зимние месяцы можно в официальной группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» – Бланк_зима_2025.pdf.

Приём заявок начнётся с 1 марта, все они принимаются только в электронном виде. Для того чтобы прислать бланки с оценками в редакцию, у вас будет десять дней.

Напомним, что участие в акции могут принимать только школьники из школ Псковской области. Обучающие из районов присылают свои результаты за каждый триместр, бланки с пятёрками у школьников Пскова будем принимать в мае за весь год. Так же как и в прошлом году, в акции не могут принимать участие школьники – победители прошлых лет. Победителей мы выбираем в трёх возрастных группах: 2-4-е, 5-7-е и 8-11-е классы. В каждой группе будет один победитель или несколько, если количество пятёрок совпадет.

Чтобы стать участником проекта, необходимо скачать бланк дневника, распечатать, вместе с учителем заполнить все графы, внести количество только отличных оценок по каждому предмету, подписать у директора и заверить печатью школы. Затем отсканировать или сфотографировать и прикрепить к форме сбора заявок, которая также выложена в группе «Губернаторского дневника» в социальной сети «ВКонтакте».

В бланк заносятся только пятёрки из классного журнала за зиму, указывается только итоговое количество пятерок. Оценки за поведение, домашние работы в тетрадях и прочие достижения не учитываются, их включать в общее количество оценок не надо.

Победители акции по традиции встретятся с главой региона за кружкой чая, смогут задать интересующие их вопросы, посидеть в губернаторском кресле и познакомиться с работой правительства.

Второй год партнёром акции «Губернаторский дневник» является «Альфа-банк». Своим клиентам он даёт возможность позаботиться о пенсии уже в юности. Для этого «Альфа-банк» предлагает специальные условия. Переходя на обслуживание в банк, клиенты смогут воспользоваться различными привилегиями, среди них: 5%-й кешбэк на аптеки ежемесячно живыми деньгами, бесплатное снятие наличных в любых банкоматах без ограничения суммы, бесплатные пуш-уведомления о движениях по счёту, высокие ставки по Альфа-вкладу Пенсионный, оплата ЖКУ без комиссии, бесплатные переводы по номеру телефона, защита от мошенников, бесплатное обслуживание всегда и без дополнительных условий. Также можно оплачивать счета за ЖКУ без комиссии через QR-код либо приложение банка. Клиенты, переводящие свои выплаты в «Альфа-банк», получают доступ к специальным вкладам с повышенными процентными ставками. Минимальная сумма для открытия вклада составляет всего десять тысяч рублей. Такие условия позволяют пенсионерам максимально эффективно управлять своими сбережениями и получать гарантированный доход.

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Следите за новостями акции в официальной группе «Губернаторский дневник в Псковской области» в социальной сети «Вконтакте».

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*Фиджитал

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