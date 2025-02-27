Самые подорожавшие и подешевевшие лекарства назвали в Псковской области
О самых подорожавших и подешевевших лекарствах с 17 по 24 февраля в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, корвалол подорожал на 1,52 %, трекрезан – на 1,42 %, а реналгин – на 1,24 %.
Подешевели активированный уголь и отечественный анальгин: на 3,25 % и на 1,51 % соответственно.
Ранее главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк рассказал псковичам, в каком возрасте и какие анализы нужно сдавать. Подробнее об этом можно почитать здесь.
26 членам семей участников СВО оказали правовую помощь в рамках приёма в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»
Анастасия Иванова – о победителе в номинации «Сервис» премии «Народное признание»: Это пример того, как сегодня должны оказывать услуги
Представитель лавандовой фермы «В цвету» Людмила Иванова: Награду бережно повезу в Пушкиногорье
Пять центральных тепловых пунктов и очистные сооружения строятся в военном городке Остров-3