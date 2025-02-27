Самые подорожавшие и подешевевшие лекарства назвали в Псковской области

17:24, 27 февраля 2025, ПАИ

О самых подорожавших и подешевевших лекарствах с 17 по 24 февраля в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, корвалол подорожал на 1,52 %, трекрезан – на 1,42 %, а реналгин – на 1,24 %.

Подешевели активированный уголь и отечественный анальгин: на 3,25 % и на 1,51 % соответственно.

Ранее главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк рассказал псковичам, в каком возрасте и какие анализы нужно сдавать. Подробнее об этом можно почитать здесь.