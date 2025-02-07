В каком возрасте какие анализы нужно сдавать, рассказал медик из Пскова

15:03, 07 февраля 2025, ПАИ

В каком возрасте какие анализы нужно сдавать, рассказал главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Мазок на онкоцитологию – скрининг на рак шейки матки нужно сдавать раз в год в течение всей жизни с момента начала половых отношений.

Маммографию – скрининг на рак молочной железы – необходимо делать раз в два года с 40 лет, но если семейный анамнез неблагоприятный, а рак груди уже встречался, то рекомендуется проходить это исследование раз в год, начиная с любого возраста.

«Если вовремя заметить рак, то он излечим. Появляются новые методики, новые виды лечения вплоть до того, что лекарства подбираются конкретно под ваш тип опухоли. А чтобы вовремя заметить болезнь, нужно пройти диспансеризацию», – подчеркнула главный врач Псковского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

Флюорографию - исследование, которое помогает обнаружить рак лёгких, а также туберкулёз, лимфомы можно делать в любом возрасте.

Анализ кала на скрытую кровь – скрининг на рак кишечника – необходимо сдавать с 50 лет. Особой подготовки к этому анализу не нужно, в том числе нет необходимости держать определённую диету.

Всем мужчинам старше 45 лет во время диспансеризации необходимо сдавать анализ крови на уровень простатического специфического антигена (ПСА), чтобы вовремя обнаружить рак предстательной железы.

Также во время диспансеризации врач-терапевт проводит осмотр кожи, слизистых, лимфоузлов и щитовидной железы. Подозрение, например, может вызвать крупная неровная родинка. В этом случае пациента направят в кожвендиспансер или онкодиспансер. Такой визуальный осмотр кожи особенно регулярно нужно проводить всем любителям соляриев.

Максим Борисюк уточнил, что все перечисленные исследования можно пройти во время диспансеризации.

На втором этапе диспансеризации могут быть добавлены другие исследования, которые также являются онкоскринингом: анализ крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы и брюшной полости, колоноскопия, ФГДС.