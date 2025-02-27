Киноновинки: что смотреть с 3 по 9 марта

20:02, 27 февраля 2025, ПАИ

Псковское агентство информации запускает новый проект, посвящённый кинематографу и теленовинкам. Каждую неделю мы будем публиковать подборки самых свежих и интересных кинорелизов, которые обязательно стоит посмотреть.

На следующей неделе в кинотеатрах ожидают две громкие премьеры, обе выходят 6 марта.

Фильм «Роднина» рассказывает о жизни, спортивной карьере, трудностях и победах советской фигуристки Ирины Родниной. В основу картины легла автобиография трёхкратной олимпийской чемпионки.

Ещё одну экранизацию сказки покажут в российских кинотеатрах. «Царевна-лягушка» – современная интерпретация старой доброй истории. В главных ролях хорошо знакомые зрителям актёры: Валентина Ляпита («Бременские музыканты») и Никита Кологривый («По щучьему велению»).

Любителей сериалов порадуют российской новинкой «Атом». Команде учёных поручено как можно быстрее разработать атомную бомбу. Так начинается напряжённая гонка со временем, где каждая секунда на счету. Первые серии смотрите уже сегодня, 27 февраля. Сериал будет доступен на платформе «Смотрим».

Сериал «Почка» снова будет радовать зрителей. 1 эпизод 3 сезона покажут 1 марта. В третьем сезоне Наталья Кустова, бывший пожарный инспектор, возвращается на службу и занимает место осужденной за коррупцию начальницы. Однако её тёмные дела тоже раскрываются, и чтобы избежать тюрьмы, героиня должна найти выход из ситуации своими привычными методами. Сериал будет доступен на «Kion».

Продолжение российского сериала «Казанова» стартует 3 марта. Очаровательный аферист обманывает женщин с положением в обществе. Преступник мастерски меняет образы, но московские следователи идут по его следам. Проверенные хитрости не срабатывают, и всё идёт не по плану. Сериал будет доступен на «Кинопоиске».