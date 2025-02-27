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Утверждены границы и градостроительные регламенты зон охраны Пскова, Опочки и Острова

Утверждены границы и градостроительные регламенты объединённых зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значений в Пскове, Острове и Опочке. Соответствующие постановления приняты депутатами Псковского областного Собрания на сессии в четверг, 27 февраля.

В Пскове в зону охраны включены почти 90 исторических памятников, расположенных в центре города. Это территория, ограниченная улицами Воровского, Кузнецкой, Свердлова, Комсомольским переулком и Октябрьским проспектом. Внутри этой зоны выделено пять участков, для каждого из которых установлены свои ограничения.

В Острове в зону охраны включены 33 объекта культурного наследия, в том числе церковь Николы Чудотворца XVI века, Троицкая церковь, ансамбль торговых рядов и цепные мосты через реку Великую, которые имеют статус федерального значения. Постановление определяет границы зоны охраны и разделяет её на охранную зону, зону регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Также установлены требования к градостроительным регламентам и видам хозяйственной деятельности на территориях с особыми условиями использования.

В Опочке в зоне охраны расположены здание конной почтовой станции и ряд хозяйственных и жилых построек XIX века, в том числе Торговый склад Голубевых, Магазин И. Устьинского, Дом Марковых. В охранной зоне запрещено капитальное строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и восстановление исторической и природной среды объектов культурного наследия.

Постановления, принятые областным Собранием, были согласованы Министерством культуры России. Они определяют границы и правила застройки в зонах охраны исторической части Пскова, Опочки и Острова.

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