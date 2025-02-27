Прокурор Псковской области принял граждан в Локнянском муниципальном округе

20:15, 27 февраля 2025, ПАИ

Прокурор области Андрей Мошков провёл личный приём граждан в посёлке Локня в здании прокуратуры Локнянского района. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Поводами для жалоб, с которыми заявители обратились к прокурору области, стали нарушения в сфере ЖКХ, неисполнение условий договора о подключении к газу, ненадлежащее состояние дорожного полотна, а также образование стихийных свалок.

В ходе личного приёма заявителям разъяснили положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы. По всем фактам нарушений прав граждан Андрей Мошков поручил незамедлительно принять меры реагирования.

По поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролируется в аппарате прокуратуры области.

Ранее сообщалось, что 26 членам семей участников СВО оказали правовую помощь в рамках приёма в псковском филиале фонда «Защитники Отечества».