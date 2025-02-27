26 членам семей участников СВО оказали правовую помощь в рамках приёма в псковском филиале фонда «Защитники Отечества»

17:44, 27 февраля 2025, ПАИ

Бесплатный приём граждан по правовым вопросам прошёл в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области сегодня, 27 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе филиале фонда.

Приём провели адвокаты, нотариусы и юристы Псковского регионального отделения Ассоциация юристов России в рамках подписанного в феврале этого года соглашения о сотрудничестве.

Юристы проконсультировали 26 человек из числа членов семей участников и ветеранов СВО из Пскова и Псковского района. Вопросы, с которыми к ним обратились люди, касались наследства, сложностей с получением земельных участков, оформлением льгот ЖХК, отказа в предоставлении справок, выписок и иных документов, отсутствия выплат по ранению и «боевых» выплат.

«Обращались к юристам и с вопросами, как оспорить заключение военно-врачебной комиссии, о списании долгов и кредитов, о приобретении жилья, был и сложный вопрос о лишении родительских прав матери несовершеннолетнего, отец которого считается без вести пропавшим. К сожалению, много консультаций состоялось по вопросам обращения в суды о признании участников СВО погибшими», – сообщили в фонде.

Во время консультаций юристы не только предоставляли правовые советы, но и объясняли, какие шаги необходимо предпринять для защиты своих прав. Они делились информацией о возможных юридических процедурах, необходимых документах и сроках, а также о том, как правильно вести себя в конфликтных ситуациях.