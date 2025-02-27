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Общество

650 школьников Псковского района прошли профилактический осмотр с начала года

650 школьников Псковского района прошли профилактический осмотр с начала года, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Диспнасеризация в карточках
    Фото: из телеграм-канала Натальи Фёдоровой
  • Диспнасеризация в карточках
    Фото: из телеграм-канала Натальи Фёдоровой
  • Диспнасеризация в карточках
    Фото: из телеграм-канала Натальи Фёдоровой
  • Диспнасеризация в карточках
    Фото: из телеграм-канала Натальи Фёдоровой
  • Диспнасеризация в карточках
    Фото: из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

По словам Натальи Фёдоровой, медики спланировали работу и осмотрели более 120 пожилых жителей района. После оценки состояния некоторым оказана амбулаторная помощь. Также Псковская межрайонная больница на проведение медосмотров заключила 44 договора с предприятиями, организациями сельского хозяйства, культуры, соцобслуживания и ИП.

«Диспансеризация жителей Псковского района – важный блок нашей совместной с коллегами из Псковской межрайонной больницы работы. Она касается большинства жителей территории нашего района: детского и взрослого населения, представителей старшего поколения, работающих и неработающих граждан», – сказала Наталья Фёдорова.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Для этого при себе псковичам необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через «Госуслуги» или по телефону (8 8112) 29-90-28.

Диспансеризация – одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение».

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