Александр Котов – о преобразовании районов в муниципальные округа: Этот путь самый правильный

11:00, 28 февраля 2025, ПАИ

Важность преобразования районов Псковской области в муниципальные округа и принцип единоначалия в них прокомментировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов корреспонденту ПАИ по итогам 42-й сессии Собрания.

«Я с уверенностью могу сказать, что этот путь самый правильный. Людям важно, чтобы был один хозяин, руководитель, к которому они могли бы обратиться по всем вопросам, которые их волнуют. Этим одним хозяином и будет глава муниципального округа. К нему они пойдут за решением всех проблем, неважно каких. Этот руководитель, глава муниципального округа, должен организовать работу с населением так, чтобы отвечать на все вопросы», – отметил Александр Котов.

Напомним, в четверг, 27 февраля, на 42-й сессии Псковского областного Собрания депутатов приняли законопроекты, которые преобразовывают оставшиеся в регионе десять районов в округа. Таким образом, все 24 муниципальных образования Псковской области, ранее имевшие статус районов, приняли решение о переходе на одноуровневую систему управления.