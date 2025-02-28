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Общество

Запрет на продажу энергетиков детям вступит в силу в России 1 марта

С 1 марта в России вступит в силу запрет на продажу несовершеннолетним россиянам энергетических газосодержащих напитков. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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«Защита здоровья детей – приоритет Государственной Думы», – написал в своём Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, среди молодёжи России 18–24 лет потребляют энергетики 53,2 %, а в возрастной группе 25–29 лет – 49,7 %.

Ранее меры по запрету продажи энергетических напитков действовали только в ряде регионов, однако с 1 марта в силу вступит федеральный закон, который позволит местным властям устанавливать ограничения по продаже таких напитков.

Согласно нововведениям, продавец вправе потребовать у покупателя документ для установления его возраста. В случае если клиент магазина не сможет подтвердить свой возраст, кассир обязан отказать человеку в продаже напитка. Также закон запрещает продавать энергетические напитки в упаковках более 0,5 литра.

Помимо запрета на продажу энергетиков, несовершеннолетним нельзя продавать потенциально опасные газосодержащие товары. «Например, баллончики для заправки зажигалок, которые несовершеннолетние могут использовать для токсикомании», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В рамках февральской сессии Псковского областного Собрания депутатов местные депутаты ввели штрафы за нарушение запретов продажи энергетических напитков – соответствующая статья появилась в законе «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Так, для людей, которые осуществляют отпуск энергетиков с нарушением запретов, штраф составит от трёх до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – от пяти до 25 тысяч рублей и для юридических лиц – 25–30 тысяч рублей.

Также, согласно нововведениям, на территории Псковской области запрещается продавать энергетики детям в местах, где не допускается их продажа. К таковым относятся сооружения, здания, помещения и строения, предназначенные для медицинской и образовательной деятельности.

Если человек нарушит закон, его дело будет рассматривать уполномоченный исполнительный орган, который контролирует область продажи безалкогольных тонизирующих напитков в регионе.

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