Семь лет тюрьмы получил иностранец за попытку сбыта наркотиков в Пскове

16:50, 28 февраля 2025, ПАИ

Семь лет тюрьмы получил иностранец за попытку сбыта наркотиков в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что мужчина вступил в организованную группу через переписку в интернете, где ему обещали высокий незаконный доход. Там же он получал задания и должен был отчитываться о выполненной работе по распространению наркотиков на территории Санкт-Петербурга и сопредельных регионов.

12 сентября 2024 года по указанию куратора иностранец разместил часть оптовой партии наркотиков на объектах железнодорожного транспорта в Пскове. Его действия пресекли сотрудники транспортной полиции, из незаконного оборота изъято 20,2 грамма наркотиков.

Псковский городской суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) и приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В отношении других участников организованной группы расследование уголовного дела продолжается.