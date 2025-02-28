Врачи Дедовичской районной больницы провели выездную диспансеризацию в ФАПе деревни Крутец

18:18, 28 февраля 2025, ПАИ

Выездную диспансеризацию в ФАПе деревни Крутец провели врачи Дедовичской районной больницы. Медики осмотрели 20 пациентов, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

По результатам прохождения диспансеризации выявлено четыре пациента с патологией мочевыделительной системы, три человека с патологией ЖКТ, несколько человек с повышенным уровнем артериального давления и высоким уровнем холестерина.

Пациенты получили рекомендации и назначения для лечения. Выявление различных патологий подчёркивает необходимость регулярных медицинских проверок, особенно в удалённых районах. Во всех муниципалитетах осуществляется выездная диспансеризация.

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Новый фельдшерско-акушерский пункт был построен в 2023 году благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Напомним, что жители Псковской области могут пройти диспансеризацию бесплатно. Записаться на неё можно через регистратуру, через портал «Госуслуги» или по телефону (8 8112) 29-90-28. Всем желающим пройти диспансеризацию помогут подобрать удобное время.