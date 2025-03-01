Более 87 тысяч псковичей обратились в единые клиентские центры газовых компаний за год

16:35, 01 марта 2025, ПАИ

87 740 посетителей приняли единые клиентские центры компаний «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» в Псковской области за 2024 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Большинство обращений поступило по вопросам догазификации и заключения договоров о технологическом присоединении к газораспределительным сетям, а также по оформлении договоров об обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, включая заявки на его замену или ремонт. Кроме того, абоненты интересовались начислениями и условиями заключения договоров о поставке газа.

В течение прошедшего года специалисты единых клиентских центров обработали более 3 тысяч обращений от потребителей, поступивших на горячую линию по номеру 8-800-350-59-01. Около 290 тысяч потребителей обратились в call-центр по телефону 59-50-50, среди которых было принято около 3,8 тысячи заявок на ремонт газового оборудования. Также в компанию поступило более 61 тысячи показаний счётчиков через робота-помощника. Кроме того, было принято и согласовано 6,3 тысячи заявок на проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров отметил, что основная задача единых клиентских центров заключается в удобстве и оперативности получения услуг для абонентов. Он подчеркнул, что работа по принципу единого окна позволяет предоставлять весь комплекс услуг обеих газовых компаний и одновременно решать широкий спектр вопросов. Для повышения удобства абонентов компания продолжает активно развивать дистанционные сервисы обслуживания.

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