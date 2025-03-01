Первенство по лыжным гонкам памяти Галины Поповой прошло в Стругокрасненском районе

22:40, 01 марта 2025, ПАИ

Открытое первенство Стругокрасненского муниципального округа по лыжным гонкам, посвящённое памяти многократной чемпионки Псковщины Галины Поповой в рамках первого этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам 2025 года прошло на базе детско-юношеской спортивной школы в Стругах Красных. Об этом пишет газета «Струги».

В начале соревнований, которые проводятся в память о Галине Поповой в 27-й раз, всех поприветствовал заместитель главы администрации округа Сергей Андреев и пожелал удачи и победы.

Дочь Галины Поповой Елена немного рассказала о своей маме и пожелала, чтобы никогда никто ни в коем случае не сдавался, даже если что-то не получается.

Председатель Федерации лыжных гонок Псковской области Владлен Небейголова в своём выступлении отметил, что 1 марта исполнилось 25 лет с тех пор, как погибли ребята из 6-й роты, но об их подвиге помнят. Все почтили их память минутой молчания.

В этот день на трассу вышли спортсмены из Себежа, Дедовичей, Гдова, Пскова, Печор, Невеля, Острова, Струг Красных и Санкт-Петербурга – всего около 120 лыжников.