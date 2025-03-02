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Общество

Масленица-1981: как псковичи провожали зиму 44 года назад

Как псковичи провожали зиму и отмечали Масленицу 44 года назад, показал Госархив Псковской области, опубликовав в телеграм-канале фотографии празднования проводов зимы за 1981 год. Снимки сделаны в Пскове.

  • Масленица-1981
    Фото: Госархив Псковской области
  • Масленица-1981
    Фото: Госархив Псковской области
  • Масленица-1981
    Фото: Госархив Псковской области
  • Масленица-1981
    Фото: Госархив Псковской области
  • Масленица-1981
    Фото: Госархив Псковской области
  • Масленица-1981
    Фото: Госархив Псковской области

Тогда, как и сейчас, в городе устраивали масленичные гулянья, во время которых катались на санях, устраивали бои подушками, угощались чаем и блинами.

На праздник собирался весь город, а к прилавкам с угощениями выстраивались большие очереди: всем хотелось попробовать масленичные деликатесы и горячий чай, который разливали из самоваров.

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