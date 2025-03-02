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Общество

Региональный этап чемпионата по профмастерству начнётся в Пскове 3 марта

С 3 по 14 марта в Пскове пройдёт региональный этап всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

Изображение: комитет по образованию Псковской области

Областной этап организован в рамках федерального проекта «Профессионалитет». С этого года он вошёл в новый нацпроект «Молодёжь и дети».

В состязаниях примут участие более 150 студентов колледжей и техникумов, в том числе студенты из Витебска (Белоруссия), и 50 школьников. В этом году участники будут соревноваться в 34 компетенциях. Чемпионат пройдёт на площадках колледжей и в учреждениях дополнительного образования.

Победители получат возможность представить Псковскую область на финальных этапах чемпионата и пройти стажировку в крупных компаниях.

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