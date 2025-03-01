Псковская епархия организует турнир по настольному теннису для детей и взрослых

14:47, 02 марта 2025, ПАИ

22–23 марта в Псковской епархии состоится турнир по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта». Об этом сообщается в телеграм-канале епархии.

Открытый турнир пройдёт на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: 22 марта – открытый детский турнир, который начнётся в 11:00, 23 марта – открытый взрослый турнир. Начало в 12:00.

Положения обоих турниров размещены в группе «Настольный теннис Псковской области в соцсети «ВКонтакте».