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Спорт

Псковская епархия организует турнир по настольному теннису для детей и взрослых

22–23 марта в Псковской епархии состоится турнир по настольному теннису на призы «Дружины Довмонта». Об этом сообщается в телеграм-канале епархии.

Фото: Псковская епархия

Открытый турнир пройдёт на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: 22 марта – открытый детский турнир, который начнётся в 11:00, 23 марта – открытый взрослый турнир. Начало в 12:00.

Положения обоих турниров размещены в группе «Настольный теннис Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

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