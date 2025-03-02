Инфографика: цифры церемонии вручения премии «Народное признание – 2024»
На этой неделе отшумела торжественная церемония вручения наград Первой общественной премии «Народное признание – 2024», победители получили заветные статуэтки, гости порадовались за них, сейчас эмоции немного улеглись, но народное признание продолжается онлайн в виде лайков и постов, посвящённых этому событию.
Псковское агентство информации решило заняться подсчётами и для наглядности перевести прошедшую церемонию в цифры. В нашей инфографике только некоторые из них:
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