Почему нужно кормить собак по графику: советы от кинолога

19:58, 02 марта 2025, ПАИ

Почему собак нужно кормить по графику, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев, пишут РИА Новости.

Он отметил, что собаки, по своей природе являющиеся хищниками, унаследовали инстинкт голода от своих предков, что может приводить к тому, что даже после еды они продолжают просить добавку. Если питомец постоянно испытывает чувство голода, это может быть сигналом о необходимости проверки его здоровья и сбалансированности рациона. Если с состоянием здоровья и поведением всё в порядке, не стоит переживать о том, что собака постоянно «играет» в голодного животного, подчеркнул эксперт.

Кинолог пояснил, что собаки ощущают насыщение, когда в желудок поступает достаточное количество пищи и меняется уровень кислотности, что посылает соответствующий сигнал в мозг. Однако инстинкты, унаследованные от предков, всё еще сохраняются. Например, дикие волки не могли быть уверены в успехе своей охоты, поэтому у собак осталась привычка запасаться пищей «впрок», добавил Владимир Голубев.

Также важно учитывать, что у собак уровень кислотности желудка выше, а пищеварительный тракт короче, что приводит к более быстрому перевариванию пищи по сравнению с человеком. Это может объяснять, почему собака может просить еду даже после того, как её миска полна, пояснил он.

Владимир Голубев рекомендовал владельцам собак, которые постоянно просят еду, проверить здоровье своих питомцев. Если с ним всё в порядке, необходимо обеспечить сбалансированный рацион и установить режим кормления. Собакам важно знать время своих приемов пищи; если график кормления нерегулярный или постоянно меняется, это может вызывать у них чувство голода и беспокойство. В результате собака может пытаться съесть больше, так как не уверена в следующем приеме пищи. Кроме того, поиск пищи или просьбы о еде могут быть вызваны скукой или стрессом, добавил эксперт.