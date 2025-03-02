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Культура

Масленицу отпраздновали в муниципалитетах Псковской области

Масленицу отметили в муниципалитетах Псковской области. Об этом сообщают районные газеты.

  • Масленицу отметили в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Масленицу отметили в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Масленицу отметили в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Масленицу отметили в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Масленицу отметили в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»

Например, в Пыталово прошёл семейный традиционный праздник «Широкая Масленица». Для жителей и гостей города были организованы мастер-классы. Гости могли сделать поделки, раскрасить магнит «Матрешку» на холодильник, собрать мешочки, куда можно было положить «богатство», «сладкую жизнь», «мир дружбы» или «энергию солнца». Кроме того, для горожан подготовили театрализованное музыкальное представление. Также жители смогли попробовать себя в различных состязаниях, пишет газета «Наша жизнь».

  • газета «Плюсский край»
    Фото: Масленичные гуляния в Плюссе
  • газета «Плюсский край»
    Фото: Масленичные гуляния в Плюссе
  • газета «Плюсский край»
    Фото: Масленичные гуляния в Плюссе
  • газета «Плюсский край»
    Фото: Масленичные гуляния в Плюссе
  • газета «Плюсский край»
    Фото: Масленичные гуляния в Плюссе
  • газета «Плюсский край»
    Фото: Масленичные гуляния в Плюссе
  • газета «Плюсский край»
    Фото: Масленичные гуляния в Плюссе

Народные гуляния в этот день организовали и в Плюссе, пишет газета «Плюсский край». Для детей и взрослых подготовили массу игр и конкурсов. Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела зимы.

  • Масленицу отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Масленицу отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Масленицу отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Масленицу отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»
  • Масленицу отметили в Невеле
    Фото: газета «Невельский вестник»

Праздник Масленицы отметили и в Невеле. Здесь устроили забавы для местных жителей. Среди них – перетягивание каната, конкурсы силачей, тестирование у ледяного столба. Также гости смогли угоститься блинами. На сцене выступили творческие коллективы, сообщает газета «Невельский вестник».

  • Масленица в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Масленица в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Масленица в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Масленица в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»
  • Масленица в Стругах Красных
    Фото: газета «Струги»

А в Стругах Красных для жителей подготовили специальную программу. На сцене выступили работники РДК и участники художественной самодеятельности, пишет газета «Струги».

Фото: газета «Пламя»

В Кунье гостей праздника, организованного Районным культурным центром, встречали скоморохи, приготовившие многочисленные конкурсы и соревнования, сообщает газета «Пламя». На сцене выступил фольклорный коллектив «Супрядочки» Назимовского Дома культуры, который, к тому же, провел для всех мастер-классы по разучиванию народных танцев «Краковяк», «Гусачок» и народных игр.

  • Праздничную программу для жителей Острова подготовили на Масленицу
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничную программу для жителей Острова подготовили на Масленицу
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничную программу для жителей Острова подготовили на Масленицу
    Фото: газета «Островские вести»
  • Праздничную программу для жителей Острова подготовили на Масленицу
    Фото: газета «Островские вести»

В Острове же сотрудники Центра культуры «Юбилейный» подготовили для гостей праздника программу «Масленица славная, праздник золотой». Встречали жителей Острова и гостей города прилавки с продукцией мастеров декоративного творчества, а гости из Порхова приглашали сделать снимки и видео с белоснежными голубями. В этот день перед зрителями показали свои номера Народный хор «Песня русская», ансамбль «Городок», солисты Центра культуры, танцевальные группы «Орион» и «Стритданс» пишет газета «Островские вести».

  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»

Праздник «Масленица идёт – блин да мёд несёт» прошёл в Красногородске, сообщает газета «Заря». Перед жителями выступил вокальный ансамбль «Переливы». Также для гостей работала ярмарка. Каждый из жителей Красногородска, в том числе, мог принять участие в активностях, которые были для них подготовлены.

  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»
  • Масленица в Красногородске
    Фото: газета «Заря»

А в Новоржеве гости праздника смогли заплести косы, попрыгать на скакалке, покидать шапки, поводить хороводы и испечь блины.

  • Праздник Масленицы прошёл в Новоржеве
    Фото: Газета «Земля Новоржевская»
  • Праздник Масленицы прошёл в Новоржеве
    Фото: Газета «Земля Новоржевская»
  • Праздник Масленицы прошёл в Новоржеве
    Фото: Газета «Земля Новоржевская»
  • Праздник Масленицы прошёл в Новоржеве
    Фото: Газета «Земля Новоржевская»
  • Праздник Масленицы прошёл в Новоржеве
    Фото: Газета «Земля Новоржевская»
  • Праздник Масленицы прошёл в Новоржеве
    Фото: Газета «Земля Новоржевская»

Масленицу встретили и в Гдове, где также были подготовлены активности. Жители смогли потягать гирю, попилить бревно, посостязаться в перетягивании каната, пишет «Гдовская заря».

  • Масленица в Гдове
    Фото: Газета «Гдовская заря»
  • Масленица в Гдове
    Фото: Газета «Гдовская заря»
  • Масленица в Гдове
    Фото: Газета «Гдовская заря»
  • Масленица в Гдове
    Фото: Газета «Гдовская заря»
  • Масленица в Гдове
    Фото: Газета «Гдовская заря»

В Бежаницах же смогли определить своих героев праздника. Например, Егор Беляев смог залезть на столб в рамках конкурса и достать ценные подарки. А бежаничанин Сергей Марков смог поднять 24-килограммовую гирю 120 раз, сообщает газета «Сельская новь».

Скриншот из видео газеты «Сельская новь»

Программу подготовили и для жителей Усвят, пишет газета «Новая жизнь». Гости даже смогли попробовать «черепаху» из блинов. Взрослые и дети также участвовали в спортивных состязаниях, играх, танцевальных конкурсах, перетягивании каната и катании на лошадях. В завершение праздника здесь сожгли чучело Масленицы.

  • Газета «Новая жизнь»
    Фото: Масленица в Усвятах
  • Газета «Новая жизнь»
    Фото: Масленица в Усвятах
  • Газета «Новая жизнь»
    Фото: Масленица в Усвятах
  • Газета «Новая жизнь»
    Фото: Масленица в Усвятах
  • Газета «Новая жизнь»
    Фото: Масленица в Усвятах

Напомним, что праздник традиционно прошёл и в Пскове. Об этом можно прочитать здесь.

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