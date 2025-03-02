Масленицу отпраздновали в муниципалитетах Псковской области

20:20, 02 марта 2025, ПАИ

Масленицу отметили в муниципалитетах Псковской области. Об этом сообщают районные газеты.



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»









Например, в Пыталово прошёл семейный традиционный праздник «Широкая Масленица». Для жителей и гостей города были организованы мастер-классы. Гости могли сделать поделки, раскрасить магнит «Матрешку» на холодильник, собрать мешочки, куда можно было положить «богатство», «сладкую жизнь», «мир дружбы» или «энергию солнца». Кроме того, для горожан подготовили театрализованное музыкальное представление. Также жители смогли попробовать себя в различных состязаниях, пишет газета «Наша жизнь».



Фото: Масленичные гуляния в Плюссе



Фото: Масленичные гуляния в Плюссе



Фото: Масленичные гуляния в Плюссе



Фото: Масленичные гуляния в Плюссе



Фото: Масленичные гуляния в Плюссе



Фото: Масленичные гуляния в Плюссе



Фото: Масленичные гуляния в Плюссе













Народные гуляния в этот день организовали и в Плюссе, пишет газета «Плюсский край». Для детей и взрослых подготовили массу игр и конкурсов. Кульминацией праздника стало традиционное сожжение чучела зимы.



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»



Фото: газета «Невельский вестник»









Праздник Масленицы отметили и в Невеле. Здесь устроили забавы для местных жителей. Среди них – перетягивание каната, конкурсы силачей, тестирование у ледяного столба. Также гости смогли угоститься блинами. На сцене выступили творческие коллективы, сообщает газета «Невельский вестник».



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»



Фото: газета «Струги»









А в Стругах Красных для жителей подготовили специальную программу. На сцене выступили работники РДК и участники художественной самодеятельности, пишет газета «Струги».

В Кунье гостей праздника, организованного Районным культурным центром, встречали скоморохи, приготовившие многочисленные конкурсы и соревнования, сообщает газета «Пламя». На сцене выступил фольклорный коллектив «Супрядочки» Назимовского Дома культуры, который, к тому же, провел для всех мастер-классы по разучиванию народных танцев «Краковяк», «Гусачок» и народных игр.



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»



Фото: газета «Островские вести»







В Острове же сотрудники Центра культуры «Юбилейный» подготовили для гостей праздника программу «Масленица славная, праздник золотой». Встречали жителей Острова и гостей города прилавки с продукцией мастеров декоративного творчества, а гости из Порхова приглашали сделать снимки и видео с белоснежными голубями. В этот день перед зрителями показали свои номера Народный хор «Песня русская», ансамбль «Городок», солисты Центра культуры, танцевальные группы «Орион» и «Стритданс» пишет газета «Островские вести».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»













Праздник «Масленица идёт – блин да мёд несёт» прошёл в Красногородске, сообщает газета «Заря». Перед жителями выступил вокальный ансамбль «Переливы». Также для гостей работала ярмарка. Каждый из жителей Красногородска, в том числе, мог принять участие в активностях, которые были для них подготовлены.



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»













А в Новоржеве гости праздника смогли заплести косы, попрыгать на скакалке, покидать шапки, поводить хороводы и испечь блины.



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»











Масленицу встретили и в Гдове, где также были подготовлены активности. Жители смогли потягать гирю, попилить бревно, посостязаться в перетягивании каната, пишет «Гдовская заря».



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»









В Бежаницах же смогли определить своих героев праздника. Например, Егор Беляев смог залезть на столб в рамках конкурса и достать ценные подарки. А бежаничанин Сергей Марков смог поднять 24-килограммовую гирю 120 раз, сообщает газета «Сельская новь».

Программу подготовили и для жителей Усвят, пишет газета «Новая жизнь». Гости даже смогли попробовать «черепаху» из блинов. Взрослые и дети также участвовали в спортивных состязаниях, играх, танцевальных конкурсах, перетягивании каната и катании на лошадях. В завершение праздника здесь сожгли чучело Масленицы.



Фото: Масленица в Усвятах



Фото: Масленица в Усвятах



Фото: Масленица в Усвятах



Фото: Масленица в Усвятах



Фото: Масленица в Усвятах









Напомним, что праздник традиционно прошёл и в Пскове. Об этом можно прочитать здесь.