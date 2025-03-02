Псковичи проводили зиму на масленичных гуляньях

16:35, 02 марта 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поделился видео о том, как псковичи провожали зиму на масленичных гуляньях.

По словам главы города, мастер-классы ремесленников, конкурсы, хороводы, выступления творческих коллективов, народные забавы, потехи и ароматные блины «создали атмосферу настоящего праздника и помогли встретить весну с размахом».

«Поздравляю всех с Масленицей! Пусть этот день подарит вам множество положительных эмоций и вдохновения, заряжая энергией для новых свершений!» – пожелал Борис Елкин.

А как псковичи отмечали Масленицу в 1981 году, смотрите в фотоподборке Госархива Псковской области.