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Общество

За выращивание голубого лотоса и гавайской розы можно сесть на 8 лет

Некоторые виды растений не следует выращивать на своем земельном участке или на придомовых территориях, напомнила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова. Об этом пишет «Прайм».

Речь идет о растениях, в которых содержатся наркотические и/или психотропные вещества. В списке не только известные всем мак и конопля. Внесены в перечень и такие экзотические растения, как голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская, турбина щитковидная, гармала обыкновенная, мимоза хостилис. Для многих дачников все они являются лишь безобидными цветами.

Но, если хотя бы одно растение из списка будет обнаружено на придомовой территории, это может повлечь административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей. В ряде случаев к нарушителям могут применить административный арест на срок до 15 суток.

Выращивание запрещенных растений в особо крупном размере грозит тюремным сроком до 8 лет.

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