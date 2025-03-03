18 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей на прошлой неделе

12:05, 03 марта 2025, ПАИ

С 24 февраля по 2 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 21 административное правонарушение, два из которых связаны с частной охранной деятельностью. Изъято 18 единиц оружия и более 100 боеприпасов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы также можно подать через портал государственных услуг.