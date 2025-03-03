Псковичи могут принять участие в онлайн-олимпиаде по финграмотности

13:13, 03 марта 2025, ПАИ

4 марта начнётся Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. Кто сможет принять в ней участие, рассказал главный экономист отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Гость студии напомнил, что олимпиада проходит пять лет подряд. В этом году к ней впервые смогут присоединиться ученики 10–11 классов. Принять участие можно в любое удобное время до 3 апреля включительно на образовательной платформе Учи.ру. Так что в этом году проверить свои силы в онлайн-олимпиаде смогут все школьники Псковской области, от первоклассников до выпускников.

«Ребята научатся планировать бюджет, оценивать риски и противостоять мошенническим схемам. А еще попробуют себя в роли предпринимателей – будут анализировать рынок, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте, чтобы увеличить прибыль», – перечислил Александр Иванов.

Для того чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте или войти по логину и паролю от Учи.ру. В зависимости от результата ребята получат сертификат, грамоту или диплом, а учителя – благодарственные письма.

В прошлом году в онлайн-олимпиаде приняли участие более 10 тысяч школьников из Псковской области. «Мы видим, что интерес к финансовой культуре в регионе увеличивается, – отметил Александр Иванов. – Банк России проводит занятия по финансовой грамотности для всех возрастов – от школьников до пенсионеров. Следите за новостями и участвуйте в наших мероприятиях – это полезно и интересно».