В Псковской области стартует региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы»
Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству стартует в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Мероприятия объединят свыше 150 студентов и порядка 50 школьников. В их числе будут и обучающиеся колледжей Витебской области Белоруссии.
Добавим, что состязания проводят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского национального проекта «Молодежь и дети».
Молодые люди будут демонстрировать свои навыки по 34 компетенциям, например, по охране труда, лечебной деятельности, администрированию отеля, ветеринарии, спасательным работам и прочим. Из всего числа – 26 основных и восемь юниорских.
Соревнования пройдут на 32 площадках.
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