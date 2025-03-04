8 марта в Эрмитаж и дворцы Петергофа можно будет попасть бесплатно

07:45, 04 марта 2025, ПАИ

Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб будет бесплатным 8 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Праздничные билеты появятся в отдельной вкладке сайта, их можно будет получить и на кассе.

Количество праздничных билетов ограничено пропускной способностью экспозиционных комплексов. На одного посетителя можно оформить не более трёх бесплатных билетов.

Главный музейный комплекс и Главный штаб в Международный женский день будут открыты с 11:00 до 20:00. Кассы будут работать с 11:00 до 19:00.

Также в Международный женский день вход в Большой Петергофский дворец в Петергофе и Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме будет бесплатно открыт для женщин. Билеты можно будет получить в кассах музеев в день посещения.

На протяжении всей истории Большой Петергофский дворец выполнял роль летней парадной резиденции царствующих монархов, здесь проходили официальные государственные встречи и устраивались торжественные приемы и празднества. В годы Великой Отечественной войны он был сожжен и взорван, а восстановлен только в мае 1964 года.

Вход и кассы работают до 17:00.

Старейшее сооружение Ораниенбаума – Большой Меншиковский дворец – смогло избежать катастрофических разрушений и кардинальных перестроек, что позволило ему дойти до наших дней без существенных изменений как памятник русской архитектуры первой половины XVIII века.

Вход и кассы открыты с 12:00 до 13:30 и с 15:30 до 16:30.