Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

8 марта в Эрмитаж и дворцы Петергофа можно будет попасть бесплатно

Вход в Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб будет бесплатным 8 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Праздничные билеты появятся в отдельной вкладке сайта, их можно будет получить и на кассе.

Количество праздничных билетов ограничено пропускной способностью экспозиционных комплексов. На одного посетителя можно оформить не более трёх бесплатных билетов.

Главный музейный комплекс и Главный штаб в Международный женский день будут открыты с 11:00 до 20:00. Кассы будут работать с 11:00 до 19:00.

Также в Международный женский день вход в Большой Петергофский дворец в Петергофе и Большой Меншиковский дворец в Ораниенбауме будет бесплатно открыт для женщин. Билеты можно будет получить в кассах музеев в день посещения.

На протяжении всей истории Большой Петергофский дворец выполнял роль летней парадной резиденции царствующих монархов, здесь проходили официальные государственные встречи и устраивались торжественные приемы и празднества. В годы Великой Отечественной войны он был сожжен и взорван, а восстановлен только в мае 1964 года.

Вход и кассы работают до 17:00.

Старейшее сооружение Ораниенбаума – Большой Меншиковский дворец – смогло избежать катастрофических разрушений и кардинальных перестроек, что позволило ему дойти до наших дней без существенных изменений как памятник русской архитектуры первой половины XVIII века.

Вход и кассы открыты с 12:00 до 13:30 и с 15:30 до 16:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 марта 2025

В Псковской области проверили, как в школах соблюдаются «утренние фильтры»
04 марта 2025

В Стефановской церкви Мирожского монастыря меняют кровлю
04 марта 2025

8 марта в Эрмитаж и дворцы Петергофа можно будет попасть бесплатно
03 марта 2025

О яблоках, цветах и голубике поговорили на «Серебряном дожде». Главное
03 марта 2025

Почти 30 млн рублей выделено на оснащение учреждений культуры в Псковской области
03 марта 2025

Мы начали разрабатывать сорта яблок для сидра – Иван Мельник
03 марта 2025

Почти 5,6 тысячи случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю
03 марта 2025

Пять женских консультаций в Псковской области оснастят оборудованием по нацпроекту

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...