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Происшествия

Штраф и три года условного лишения свободы получил браконьер за незаконную ловлю рыбы в Псковской области

Жителя Псковской области осудили за незаконную ловлю рыбы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Местный житель, осуществляя трудовую деятельность и являясь звеньевым в организации, незаконно установил 64 ставные лесковые рыболовные сети по 70 метров каждая. При этом он знал, что для промыслового лова рыбы в акватории Чудского озера в Гдовском районе разрешено устанавливать не более 30 сетей.

В результате мужчина добыл 120 судаков, 77 лещей и девять щук – всего 206 экземпляров, причинив водным биологическим ресурсам России ущерб более чем на 440 тысяч рублей.

Гдовский районный суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба и применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и вменением обязанностей.

Гражданский иск потерпевшего Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству о взыскании ущерба был удовлетворён в полном объёме.

Кроме того, снегоход мужчины, который он использовал при совершении преступления, конфисковали в доход государства.

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