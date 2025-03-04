До +8 градусов ожидается в Псковской области 5 марта
5 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах возможен гололед. Днём в большинстве районов небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -2...+2 градуса, днём +3...+8 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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