До +8 градусов ожидается в Псковской области 5 марта

11:23, 04 марта 2025, ПАИ

5 марта в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах возможен гололед. Днём в большинстве районов небольшой дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -2...+2 градуса, днём +3...+8 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.