Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Форматы номеров вызова экстренных служб изменились в Псковской области

С 3 марта в Псковской области перестали действовать привычные короткие номера 01, 02, 03 и 04 для круглосуточного бесплатного вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской телефонной сети.

Фото: ПАИ

Чтобы не растеряться в экстренной ситуации, запомните новые номера для бесплатного круглосуточного вызова. Номер пожарной охраны: 101 (вместо 01), номер полиции: 102 (вместо 02), скорая медицинская помощь: 103 (вместо 03), аварийная газовая служба: 104 (вместо 04).

Продолжает действовать единый номер службы спасения 112, по которому можно обратиться за помощью в любой экстренной ситуации. Напомним, звонок на номер 112 доступен даже при отрицательном балансе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 марта 2025

55 лет рука об руку: супружеская пара из Псковской области отметила юбилей
04 марта 2025

В Пскове состоялся ИТ-завтрак, объединивший представителей профессионального сообщества
04 марта 2025

Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется в Пскове в конце июня
04 марта 2025

Поэтесса Ирена Панченко умерла в Пскове
04 марта 2025

Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылёв станет гостем программы «Оглавление»
04 марта 2025

До +8 градусов ожидается в Псковской области 5 марта
04 марта 2025

Форматы номеров вызова экстренных служб изменились в Псковской области
04 марта 2025

К ремонту улицы Леона Поземского в Пскове приступят весной

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...