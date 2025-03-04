Форматы номеров вызова экстренных служб изменились в Псковской области

11:19, 04 марта 2025, ПАИ

С 3 марта в Псковской области перестали действовать привычные короткие номера 01, 02, 03 и 04 для круглосуточного бесплатного вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской телефонной сети.

Чтобы не растеряться в экстренной ситуации, запомните новые номера для бесплатного круглосуточного вызова. Номер пожарной охраны: 101 (вместо 01), номер полиции: 102 (вместо 02), скорая медицинская помощь: 103 (вместо 03), аварийная газовая служба: 104 (вместо 04).

Продолжает действовать единый номер службы спасения 112, по которому можно обратиться за помощью в любой экстренной ситуации. Напомним, звонок на номер 112 доступен даже при отрицательном балансе.