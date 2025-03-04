Социокультурный проект «Полка» представил псковичам эксперта месяца
Татьяна Шипошина стала экспертом месяца социокультурного проекта «Полка» детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове. Об этом авторы проекта сообщили в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
Татьяна – детский врач, главный литературный редактор сайта «Дети и книги», член Московского союза литераторов и автор более 40 произведений для детей и взрослых.
Цель проекта «Полка» заключается в знакомстве детей от 8 до 14 лет с современными авторами и продвижении чтения через экспертное мнение.
Добавим, по данным опроса ВЦИОМ, чтение подростков стало более поверхностным: они мало знакомы с современными авторами и предпочитают короткие и доступные тексты в интернете.