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Культура

Социокультурный проект «Полка» представил псковичам эксперта месяца

Татьяна Шипошина стала экспертом месяца социокультурного проекта «Полка» детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове. Об этом авторы проекта сообщили в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна – детский врач, главный литературный редактор сайта «Дети и книги», член Московского союза литераторов и автор более 40 произведений для детей и взрослых.

Цель проекта «Полка» заключается в знакомстве детей от 8 до 14 лет с современными авторами и продвижении чтения через экспертное мнение.

Добавим, по данным опроса ВЦИОМ, чтение подростков стало более поверхностным: они мало знакомы с современными авторами и предпочитают короткие и доступные тексты в интернете.

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