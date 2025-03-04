Социокультурный проект «Полка» представил псковичам эксперта месяца

12:08, 04 марта 2025, ПАИ

Татьяна Шипошина стала экспертом месяца социокультурного проекта «Полка» детской экологической библиотеки «Радуга» в Пскове. Об этом авторы проекта сообщили в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Татьяна – детский врач, главный литературный редактор сайта «Дети и книги», член Московского союза литераторов и автор более 40 произведений для детей и взрослых.

Цель проекта «Полка» заключается в знакомстве детей от 8 до 14 лет с современными авторами и продвижении чтения через экспертное мнение.

Добавим, по данным опроса ВЦИОМ, чтение подростков стало более поверхностным: они мало знакомы с современными авторами и предпочитают короткие и доступные тексты в интернете.