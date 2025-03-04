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Общество

Онлайн-голосование за ремонт почтовых отделений стартовало в Псковской области

Онлайн-голосование за ремонт почтовых отделений стартовало на портале «Госуслуги».

Голоса граждан формируют список наиболее востребованных объектов для модернизации и приведения в надлежащее состояние отделений почтовой связи.

В перечне потенциально подходящих объектов – помещения в сельской местности на труднодоступных территориях в неудовлетворительном состоянии.

Жители Псковской области смогут принять участие в голосовании с помощью портала «Госуслуги». Свой голос можно отдать единоразово и только за один объект в регионе своей регистрации.

Выбрать почтовое отделение в своем регионе можно до 24 марта 2025 года.

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