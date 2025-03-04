Что смотрят по телевизору жители Псковской области?

15:43, 04 марта 2025, ПАИ

Телевидение остается важным источником информации и развлечений для жителей Псковской области, несмотря на растущую популярность интернета и стриминговых платформ. В 2024 году, согласно данным аналитических исследований, среднее время просмотра телевизионного контента в регионе составило около 3,5 часов в сутки на человека. Этот показатель демонстрирует устойчивый интерес к традиционным СМИ, особенно среди старшего поколения, хотя молодежь все чаще предпочитает онлайн-форматы.

Популярные передачи

В 2024 году доля зрителей среди жителей Псковской области составила около 65% от общего объема, в то время как в сельской местности этот показатель достиг 35%. Интересно, что в зимний период 2024–2025 годов наблюдался небольшой рост зрительского интереса, связанный с увеличением времени, проводимого дома.

Популярность каналов во многом определяется их контентом. В Псковской области зрители традиционно отдают предпочтение телевизионным программам , сочетающим информационный и развлекательный форматы. Вот список самых популярных передач по итогам 2024 года:

«Вести» (Россия 1) – главный выпуск в 20:00 собирает наибольшую аудиторию благодаря актуальным новостям и региональным вставкам;

«Сегодня» (НТВ) – вечерний выпуск в 19:00 привлекает зрителей динамичной подачей событий;

«Время» (Первый канал) – классическая новостная программа, сохраняющая стабильный интерес;

«Человек и закон» (Первый канал) – аналитический проект, популярный среди взрослой аудитории;

«Следствие вели...» (НТВ) – документальный сериал, который удерживает внимание любителей криминальных историй.

Эти программы демонстрируют, что жители региона ценят сочетание проверенной информации и увлекательного повествования, что и обеспечивает высокий рейтинг указанных каналов.

Анализ по возрастам

Молодежь в Псковской области, согласно общероссийской классификации (законопроект 2020 года определяет эту группу как 14–35 лет), показывает умеренный интерес к телевидению. В 2024 году их доля в общей аудитории оценивается примерно в 20–25%. Эта группа предпочитает короткие новостные выпуски и развлекательные программы, такие как «Поле чудес» (Первый канал) или реалити-шоу на ТНТ. Среднее время просмотра ТВ среди этой категории не превышает 1,5–2 часов в день с пиками в вечернее время. Зимой 2024–2025 годов наблюдался небольшой рост интереса к телевидению (до 10% по сравнению с летом), связанный с увеличением времени, проводимого дома.

Группа среднего возраста составляет основную аудиторию телевидения в регионе – около 40–45% телезрителей. В 2024 году они тратили на просмотр ТВ в среднем 3–4 часа в день, что делает их ключевым сегментом для телеканалов. Предпочтения этой категории сосредоточены на новостных программах («Вести» на «Россия 1», «Сегодня» на НТВ) и документальных проектах («Следствие вели...» на НТВ, «Человек и закон» на Первом канале). Жители городов, таких как Псков и Великие Луки, чаще смотрят федеральные каналы, тогда как в сельской местности популярны передачи с практическими советами и региональными новостями. Эта группа демонстрирует стабильность в потреблении контента, что обеспечивает высокий рейтинг лидеров – «Россия 1» (14%) и НТВ (9,5%).

Пожилые жители Псковской области (60 лет и старше) составляют около 30–35% аудитории телевидения в 2024 году. Эта группа – наиболее активные телезрители, проводящие у экранов в среднем 5–6 часов в день. Их предпочтения включают новостные выпуски («Время» на Первом канале), сериалы и передачи с историческим или социальным уклоном. Зимой 2024–2025 годов их активность традиционно возрастает из-за сезонных факторов, таких как сокращение уличной активности. В сельской местности, где проживает значительная часть пожилого населения региона, телевидение остается основным источником информации и развлечений, что подтверждается устойчивой популярностью Пятого канала (7,7%) и РЕН ТВ (5,3%).

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