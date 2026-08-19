Социальные объекты Псковской области могут побороться за победу во всероссийском конкурсе «МАРТ»

13:53, 19 августа 2026, ПАИ

Социальные объекты из регионов России смогут побороться за признание лучших практик по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей - стартовал III всероссийский конкурс «МАРТ», сообщили ПАИ организаторы.

До 31 октября 2026 года организаторы принимают заявки от школ, детсадов, вузов, библиотек, музеев, театров, спортивных объектов, учреждений соцзащиты и санаторно-курортных организаций. Участвовать могут объекты, находящиеся в государственной, муниципальной, частной или некоммерческой собственности либо управлении.

Для проектов, которые только планируется создать или которые нуждаются в инвестициях, предусмотрен отдельный внеконкурсный этап. В нем также могут участвовать зарубежные объекты социальной инфраструктуры. Заявки на этот этап принимают с 1 сентября по 31 октября.

Одна из особенностей конкурса в этом году — возможность привлечь к проекту пожертвования. Участники могут указать в заявке, какая помощь им необходима, после чего информация о проекте появится на официальных ресурсах конкурса. Поддержать его можно деньгами, через покупку социальной атрибутики или участием в программе финансового партнера. Если проекту требуются оборудование или услуги, это также можно указать при подаче заявки.

После завершения приема заявок проекты будут ранжировать с 1 по 30 ноября, а победителей планируют наградить с 1 по 10 декабря.

Организаторами выступают Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, Негосударственный институт развития «ТРАНСПРОЕКТ» и Федеральный Народный Совет солидарного общества.

В 2025 году в конкурсе участвовали 156 проектов из 54 регионов России и 29 зарубежных стран.

Подать заявку и ознакомиться с условиями конкурса можно на официальном сайте «МАРТ».

Ранее сообщалось, что команда псковского филиала центра «ВОИН» вошла в десятку лучших на всероссийских соревнованиях.