Деревья для посадки на улице Советской выбирают в Пскове

13:13, 19 августа 2026, ПАИ

Питомник на улице Яна Райниса посетил глава Пскова Борис Елкин. Вместе с ним участие в рабочей поездке принял эксперт-дендролог Максим Любичанковский, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



























В настоящее время рассматриваются два вида деревьев для посадки на улице Советской: липы или клёны.

«По контракту нужно ускоряться. Его надо разыгрывать уже сейчас, чтобы к концу сентября выйти на посадочный период», – подчеркнул Борис Елкин.

В ответ Максим Любичанковский заверил, что всё будет сделано в срок. В питомнике подготовили деревья высотой 4,5 метра для озеленения города и саженцы, которые высадят у гостиницы «Рижская».