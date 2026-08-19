Деревья для посадки на улице Советской выбирают в Пскове
Питомник на улице Яна Райниса посетил глава Пскова Борис Елкин. Вместе с ним участие в рабочей поездке принял эксперт-дендролог Максим Любичанковский, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
В настоящее время рассматриваются два вида деревьев для посадки на улице Советской: липы или клёны.
«По контракту нужно ускоряться. Его надо разыгрывать уже сейчас, чтобы к концу сентября выйти на посадочный период», – подчеркнул Борис Елкин.
В ответ Максим Любичанковский заверил, что всё будет сделано в срок. В питомнике подготовили деревья высотой 4,5 метра для озеленения города и саженцы, которые высадят у гостиницы «Рижская».
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