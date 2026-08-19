Как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий в Псковской области

13:14, 19 августа 2026, ПАИ

Как оформить электронное удостоверение ветерана боевых действий в Псковской области, объяснила на брифинге в медиацентре ПАИ министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий – это пластиковая карта, которая оформляется в банках-партнёрах. Сейчас их три – названия можно уточнить на сайте Минобороны РФ. Псковская область имеет договоры со всеми тремя банками-партнёрами ведомства.

Для оформления электронного удостоверения в банк-партнёр нужно принести паспорт, ветеранское удостоверение в бумажном виде, если оно есть, и СНИЛС. «Электронное удостоверение может использоваться и как удостоверение, и как банковская карта. При этом бумажное удостоверение равноценно электронному и действительно параллельно», – уточнила Ольга Евстигнеева.

Для удобства в Псковской области действует портал «Социальный навигатор». «Там можно выбрать категорию, к которой вы относитесь, и узнать, какой список льгот вам положен. Если нет возможности зайти на сайт, то участники СВО могут позвонить в региональное министерство соцзащиты, обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» или, если это районы, в центры соцобслуживания и узнать о льготах там», – заключила министр соцзащиты.

Ранее сообщалось, что участники СВО и их семьи в Псковской области могут воспользоваться 47 мерами поддержки.