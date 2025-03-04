Великолучанин отправился в изолятор за неуплату алиментов

20:11, 04 марта 2025, ПАИ

Мужчина в Великих Луках на десять дней попал в изолятор временного содержания за то, что не платил алименты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Согласно решению суда, великолучанин должен был ежемесячно выплачивать детям алименты, однако этого не делал. Мужчина не работал, вёл асоциальный образ жизни. Имущество, на которое можно было бы обратить взыскание, отсутствовало. В результате у него накопилась задолженность в размере почти 700 тысяч рублей.

Мужчину объявили в исполнительный розыск из-за того, что он скрывался. Его нашли и составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

Суд признал его виновным и назначил ему десять суток административного ареста. Сейчас мужчина отбывает наказание, а исполнительное производство о взыскании алиментов остаётся под контролем судебного пристава, подчеркнули в управлении.