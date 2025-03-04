Партия индийского пажитника не доехала до Пскова из-за обнаружения в ней опасных сорняков
Семена опасных сорных растений обнаружили в партии индийского пажитника, которая предназначалась для получателя из Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Инспекторы проводили контроль партии пажитника в морском порту Санкт-Петербурга. Лабораторная экспертиза выявила засорённость сразу двумя опасными сорняками – паслёном каролинским и повиликой.
Выпуск заражённой партии семян пажитника на территорию России запрещён, подчеркнули в управлении.
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