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Происшествия

Партия индийского пажитника не доехала до Пскова из-за обнаружения в ней опасных сорняков

Семена опасных сорных растений обнаружили в партии индийского пажитника, которая предназначалась для получателя из Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Инспекторы проводили контроль партии пажитника в морском порту Санкт-Петербурга. Лабораторная экспертиза выявила засорённость сразу двумя опасными сорняками – паслёном каролинским и повиликой.

Выпуск заражённой партии семян пажитника на территорию России запрещён, подчеркнули в управлении.

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