Как задержать туристов подольше, рассказал Михаил Ведерников владельцу нового кемпинга в Островском районе

11:00, 05 марта 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел кемпинг «Мандарин» в Островском районе во время рабочего визита в муниципалитет сегодня, 5 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

Кемпинг построен в 2024 году по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Он состоит из 22 модульных номеров на 50 мест. Номера рассчитаны на двух человек, можно также разместить дополнительное спальное место.

Владелец кемпинга Валерий Белан рассказал о ближайших планах по благоустройству территории. В частности, планируется уложить брусчатку, посадить цветы и деревья, сделать лобби-бар, столовую и кафе для отдыхающих.

Михаил Ведерников заметил, что, судя по заявленным характеристикам, в «Мандарине» одновременно можно разместить туристов из большого пассажирского автобуса. Валерий Белан ответил утвердительно, добавив, что в планах - установка семейных домиков, где смогут останавливаться семьи с 3-4 детьми.

Отметим, что кемпинг расположен рядом с федеральной трассой Е-95, благодаря чему путешествующие по Псковской области на автомобиле могут разместиться здесь на ночь, не отклоняясь от заданного маршрута. Также туристы могут посетить расположенные рядом цепные мосты через реку Великую, Военно-исторический музей-заповедник и Спасо-Казанский женский монастырь.

Губернатор порекомендовал Валерию Белану заранее рассказывать гостям кемпинга о ближайших к нему культурно-исторических объектах, чтобы в «Мандарине» оставались не на сутки, а на два-три дня.

Добавим, что объект удалось построить благодаря субсидии из федерального бюджета в размере 27,9 млн рублей. Из областного бюджета выделено 0,28 млн рублей. Инвестор также вложил собственные 34,4 млн рублей.

Кемпинг принимает гостей с 28 декабря 2024 года. В зависимости от дат его загрузка колеблется от 10 до 80%. Уже есть брони на май-июль.