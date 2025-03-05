Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Обматеривший полицейскую машину житель Дедовичей заплатит штраф

Житель Дедовичского района опубликовал в соцсети видео, в котором бранился в адрес проезжающих мимо полицейских. За это он заплатит штраф, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Дело рассмотрел Дедовичский районный суд. Мужчина полностью признал свою вину.

По статье 20.1 части 3 КоАП РФ ему назначили штраф 30 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 марта 2025

Кто несет ответственность за травмы детей в детских центрах Пскова, рассказали в прокуратуре области
05 марта 2025

Следователи проводят проверку по факту сообщения о трёх погибших при пожаре в Куньинском районе
05 марта 2025

Опалубка обрушилась при строительстве дома на ул. Никольской в Пскове
05 марта 2025

Фура зацепила автобус и вылетела в кювет в Усвятском округе
05 марта 2025

Пешехода сбили на улице Мирной в Пскове
05 марта 2025

Мужчина чудом спасся при пожаре в Куньинском районе
05 марта 2025

Три человека погибли при пожаре в Куньинском районе
04 марта 2025

«Сказочного» продавца билетов будут судить в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...