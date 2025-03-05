Обматеривший полицейскую машину житель Дедовичей заплатит штраф

10:53, 05 марта 2025, ПАИ

Житель Дедовичского района опубликовал в соцсети видео, в котором бранился в адрес проезжающих мимо полицейских. За это он заплатит штраф, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Дело рассмотрел Дедовичский районный суд. Мужчина полностью признал свою вину.

По статье 20.1 части 3 КоАП РФ ему назначили штраф 30 тысяч рублей.