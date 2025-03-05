Получить новые знания, прокачать IT-навыки и выиграть призы: стартует конкурс «Цифровой марафон – 2025»

12:14, 05 марта 2025, ПАИ

Каждый житель России старше 18 лет, независимо от опыта и знаний в IT-сфере, может участвовать в конкурсе «Цифровой марафон», узнать новое из мира IT, освоить важные навыки и выиграть ценные призы. Общий призовой фонд конкурса – более трёх миллионов рублей. Обучающие материалы для подготовки к конкурсу и задания марафона разработаны с учётом опыта, экспертизы и технологических решений Сбера, «Школы 21» и компании «Нетология».

Участники церемонии открытия «Цифрового марафона» с помощью нейросетевой модели Сбера GigaChat сгенерировали мотивирующее напутствие всем «марафонцам» этого года. А Kandinsky Video – первая российская модель для генерации видео по тексту создала ролик на основе историй амбассадоров «Цифрового марафона».

Регистрация продлится до 23 марта 2025 года включительно. Вначале нужно выбрать одну из трёх категорий в зависимости от уровня цифровых знаний, чтобы соревноваться с равными. Определить свой уровень поможет тестирование на платформе.

Категория «Новичок» – для тех, у кого пока нет опыта, знаний и образования в IT, но есть желание развивать свои цифровые навыки. Три победителя уровня «Новичок» получат умные девайсы и мерч от Сбера и «Школы 21». Также победители и призёры в каждой категории станут обладателями сертификатов на обучение в «Нетологии».

Участникам с начальными знаниями в технологиях и базовыми цифровыми навыками – например учащимся и выпускникам IT-курсов, студентам технических ссузов и вузов, а также всем, кто занимается самообразованием, подойдёт категория «Исследователь». За первое место в ней можно получить 500 тыс. рублей.

Категория «Эксперт» предназначена для профессионалов, которые обладают большим опытом в IT, хотят открыть новые горизонты и побороться с сильнейшими за главный приз – 1 млн рублей за первое место.

«Искусственный интеллект – это способ увидеть каждому человеку свой потолок, а потом и приподнять его, потому что без саморефлексии нет развития. Искусственный интеллект – это огромная волна, которая на нас надвигается. И если мы сумеем освоить «доску» и подняться на гребень этой волны, то сможем использовать эту силу для решения насущных человеческих задач. Человек станет более креативным, сможет генерировать абсолютно новые идеи, эффективнее управлять процессами. Участие в нашем «Цифровом марафоне» – возможность сделать новые открытия и принести пользу всему миру. Желаю всем участникам «Цифрового марафона» удачи на этом пути!» – отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что в стране огромный спрос на цифровые профессии. По разным оценкам, от 700 тысяч до 1 миллиона рабочих мест ожидают, когда появятся специалисты, отметил он.

«Правительство, со своей стороны, стремится помогать. Мы выполняем поручение президента Владимира Путина по созданию условий для реализации возможностей и талантов каждого человека. В прошлом году конкурс Сбера «Цифровой марафон» объединил более 90 тысяч участников по всей стране. За последние несколько лет количество бюджетных мест по IT-специальностям в вузах выросло в два раза. В прошлом году на них было зачислено порядка 130 тысяч человек, ещё около 88 тысяч учатся на платной основе. Всего в 500 вузах страны по IT-специальностям проходят обучение более 600 тысяч человек», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Победителем всероссийского конкурса «Цифровой марафон» в 2024 году стал Михаил Перевалов. Победа стала для него огромной мотивацией и помогла поверить в свои силы, рассказал он. «Ты вроде бы уже много умеешь, выполняешь задачи, но всё равно чувствуешь, что где-то недотягиваешь. И такие конкурсы как раз дают уверенность ребятам, которые хотят развиваться. Я советую не бояться, брать вызовы и стремиться к чему-то новому», – поделился Михаил Перевалов.

Конкурс поможет оценить и развить навыки в области цифровых технологий, алгоритмического мышления, обработки данных и искусственного интеллекта, а также изучить один из популярных языков программирования на выбор (Python, Java, JavaScript, Go, С# и другие) и продемонстрировать уровень владения им.

«Цифровой марафон» пройдёт на платформе «Школы 21» и будет состоять из четырёх этапов: образовательного, онлайн-тестирования, цифрового диктанта и очного финального тура. Образовательный этап продлится с 24 января по 23 марта, участники также смогут бесплатно пройти курсы от «Нетологии» по семи цифровым навыкам. Онлайн-тестирование цифровых навыков будет проводиться с 3 по 23 марта. Перед тестированием участники смогут потренироваться на демотренажёре. С 24 марта по 13 апреля пройдёт цифровой диктант, во время которого будет установлен уровень знания выбранного языка программирования. По сумме баллов за первые три этапа будут определены трое победителей уровня «Новичок», а также финалисты среди «Исследователей» и «Экспертов», в число которых войдут по 30 лучших участников в каждой из этих двух категорий.

В финале конкурса лучшие «исследователи» и «эксперты» будут решать задачи с применением технологий искусственного интеллекта. Задание этого этапа будет состоять из двух частей: первую можно выполнять удалённо, а доступ ко второй части откроется в начале очного финала. Победители будут определены по итогам финала по сумме баллов за четыре этапа. Финал завершится торжественной церемонией награждения победителей.