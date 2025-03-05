Псковичи ещё могут подать заявку на конкурс «Ты в игре»

12:40, 05 марта 2025, ПАИ

Приём заявок на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» продлён. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Заявки на участие в конкурсе спортивных проектов, направленных на популяризацию активного образа жизни среди граждан, могут подавать жители, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 14 марта 2025 года. Проекты могут быть как действующими, так и находиться в стадии разработки и могут проходить в офлайн- или онлайн- формате.

«В проекте должно участвовать не менее пяти человек, и у его инициатора должен быть план по дальнейшему развитию. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте конкурса», – отметили организаторы.

Победители в пяти основных номинациях получат по 300 тысяч рублей для развития своих проектов, а Гран-при составит 1 миллион рублей. Также победители народного голосования и партнерских номинаций будут награждены призами от партнеров конкурса.

Для поддержки участников в развитии их проектов будет предоставлена подробная обратная связь, а также организованы обучающие вебинары от наставников, добавили авторы конкурса.