Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи ещё могут подать заявку на конкурс «Ты в игре»

Приём заявок на Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» продлён. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Заявки на участие в конкурсе спортивных проектов, направленных на популяризацию активного образа жизни среди граждан, могут подавать жители, юридические лица и индивидуальные предприниматели до 14 марта 2025 года. Проекты могут быть как действующими, так и находиться в стадии разработки и могут проходить в офлайн- или онлайн- формате.

Фото предоставлено организаторами проекта

«В проекте должно участвовать не менее пяти человек, и у его инициатора должен быть план по дальнейшему развитию. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте конкурса», – отметили организаторы.

Победители в пяти основных номинациях получат по 300 тысяч рублей для развития своих проектов, а Гран-при составит 1 миллион рублей. Также победители народного голосования и партнерских номинаций будут награждены призами от партнеров конкурса.

Для поддержки участников в развитии их проектов будет предоставлена подробная обратная связь, а также организованы обучающие вебинары от наставников, добавили авторы конкурса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 марта 2025

Специалисты вынесли вердикт по повреждениям строящегося дома на ул. Никольской
05 марта 2025

Псковская настольная игра «Выходные с Пушкиным» борется за победу в конкурсе «Родная игрушка»
05 марта 2025

Псковичи ещё могут подать заявку на конкурс «Ты в игре»
05 марта 2025

Депутат Псковской гордумы Алексей Форш станет гостем программы «Среда обитания»
05 марта 2025

Получить новые знания, прокачать IT-навыки и выиграть призы: стартует конкурс «Цифровой марафон – 2025»
05 марта 2025

О сроках окончания работ на стройплощадке в Острове-3 доложили Михаилу Ведерникову
05 марта 2025

3авод по производству деталей для судостроения и нефтедобычи посетил в Острове Михаил Ведерников
05 марта 2025

Учебный подрыв льда провели спасатели на вододроме войсковой части в Псковском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...