Часы Алексея Вульфа передал Пушкинскому заповеднику представитель старинного рода

13:23, 05 марта 2025, ПАИ

В Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» поступили карманные часы в футляре, принадлежавшие Алексею Вульфу, сообщили ПАИ в музейной службе информации со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Пушкинского заповедника Дарью Плотникову.

Часы поступили в фонды музея от представителя дворянского рода Вульфов и Вревских Александра Вревского. Они имеют металлический циферблат, в центре украшенный цветочным орнаментом в технике гильоширования. Под задней крышкой гравированные надписи: D-d Moutier / A Paris.

Алексей Вульф дружил с Пушкиным. «Дерптскому студенту» адресован ряд стихов Пушкина, есть мнение, что именно с Алексея Вульфа поэт «списывал» портрет романтического поэта Владимира Ленского, одного из центральных героев «Евгения Онегина». Широко известны и дневники Вульфа, где есть немало записей о жизни Пушкина в михайловской ссылке.

Сейчас в музее идёт обсуждение вопроса о том, как будут экспонировать новое поступление. Варианты показа могут быть разными: в постоянной экспозиции дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском, на тематических выставках или, например, в рамках выставки одного предмета.

В музее напомнили, что предметы от семьи Вревских поступали в музей и раньше. Многие из них вошли в постоянные экспозиции мемориальных музеев «Михайловское» и «Тригорское».