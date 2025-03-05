Вера Кондратьева призвала пыталовцев принять участие во всероссийском голосовании по выбору общественных территорий

14:40, 05 марта 2025, ПАИ

Жителей Пыталовского муниципального округа призывают принять участие во всероссийском голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом глава муниципалитета Вера Кондратьева сообщила в своём телеграм-канале.

Граждане самостоятельно смогут внести предложения до 23 марта. Отбор территорий пройдет с 24 марта по 7 апреля.

Голосовать можно с 21 апреля по 12 июня на портале «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров в общественных местах. Добровольцами могут стать молодые люди от 14 лет. С 3 марта открывается регистрация волонтеров на платформе «Добро.РФ», а с 7 марта стартует обучение на обновленном курсе.