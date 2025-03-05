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Общество

Вера Кондратьева призвала пыталовцев принять участие во всероссийском голосовании по выбору общественных территорий

Жителей Пыталовского муниципального округа призывают принять участие во всероссийском голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом глава муниципалитета Вера Кондратьева сообщила в своём телеграм-канале.

Граждане самостоятельно смогут внести предложения до 23 марта. Отбор территорий пройдет с 24 марта по 7 апреля.

Голосовать можно с 21 апреля по 12 июня на портале «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтёров в общественных местах. Добровольцами могут стать молодые люди от 14 лет. С 3 марта открывается регистрация волонтеров на платформе «Добро.РФ», а с 7 марта стартует обучение на обновленном курсе.

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