Смертность в России достигла минимума — министр здравоохранения РФ
Смертность в России достигла своего минимума за последние 10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на речь министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на правительственном часе в Госдуме.
«За 10 лет внедрения стандартов клинических рекомендаций общая смертность достигла исторического минимума», — отметил глава министерства.
В то же время на 70% вырос оборот койки в стране, что увеличило производительность труда, добавил Михаил Мурашко.
Кроме того, вектор роста производительности труда даёт возможность компенсации нехватки медработников и помогает улучшить экономическое положение системы здравоохранения. Медицинская помощь становится доступнее, а время ожидания пациентов и консультаций в поликлиниках уменьшается.
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Смертность в России достигла минимума — министр здравоохранения РФ
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