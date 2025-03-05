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Общество

Смертность в России достигла минимума — министр здравоохранения РФ

Смертность в России достигла своего минимума за последние 10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на речь министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на правительственном часе в Госдуме.

«За 10 лет внедрения стандартов клинических рекомендаций общая смертность достигла исторического минимума», — отметил глава министерства.

В то же время на 70% вырос оборот койки в стране, что увеличило производительность труда, добавил Михаил Мурашко.

Кроме того, вектор роста производительности труда даёт возможность компенсации нехватки медработников и помогает улучшить экономическое положение системы здравоохранения. Медицинская помощь становится доступнее, а время ожидания пациентов и консультаций в поликлиниках уменьшается.

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